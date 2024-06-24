



Жена Пескова: перед смертью Заворотнюк любила выпить

Жена Пескова, российская фигуристка Татьяна Навка сделала скандальное заявление о покойной актрисе Анастасии Заворотнюк.



По ее словам, знаменитость якобы злоупотребляла алкоголем во время лечения от рака в клинике.



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Навка заявила, что Заворотнюк не вставала в последний год перед смертью. Она утверждает, что Анастасия, несмотря на свое состояние, все равно любила посещения шумных компаний. Более того, она якобы просила подруг, чтобы те приносили ей алкоголь.



"Девушки, я вас умоляю, принесите мне бокал красного вина", — процитировала Навка якобы слова Заворотнюк.



По словам жены Пескова, ей и другим приятельницам приходилось обманывать мужа Анастасии, чтобы выполнить просьбы Заворотнюк.