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Жена Пескова: перед смертью Заворотнюк любила выпить
24.06.2024 23:28 Алина Груднева

Жена Пескова: перед смертью Заворотнюк любила выпить

Жена Пескова, российская фигуристка Татьяна Навка сделала скандальное заявление о покойной актрисе Анастасии Заворотнюк.

По ее словам, знаменитость якобы злоупотребляла алкоголем во время лечения от рака в клинике.

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Навка заявила, что Заворотнюк не вставала в последний год перед смертью. Она утверждает, что Анастасия, несмотря на свое состояние, все равно любила посещения шумных компаний. Более того, она якобы просила подруг, чтобы те приносили ей алкоголь.

"Девушки, я вас умоляю, принесите мне бокал красного вина", — процитировала Навка якобы слова Заворотнюк.

По словам жены Пескова, ей и другим приятельницам приходилось обманывать мужа Анастасии, чтобы выполнить просьбы Заворотнюк.

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