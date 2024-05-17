



Из Китая начался массовый исход сотрудников офиса Microsoft

Компания Microsoft предложила своим сотрудникам из Китая переехать в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию. Об этом пишет WSJ.



Около 800 человек получили это внезапное предложение. В основном это сотрудники, принимающие участие в области искусственного интеллекта, машинного обучения и облачных вычислений, Сотрудники должны принять решение о переезде до июня.



Работникам компании сообщили, что переезд поможет укрепить глобальные амбиции Microsoft в сфере облачных вычислений и удовлетворить потребности в инженерах по искусственному интеллекту в разных местах.



США намерены ограничить доступ Китая к программному обеспечению искусственного интеллекта (ИИ), лежащему в основе таких приложений, как ChatGPT. Меры по ограничению экспорта ИИ-чипов в Китай, которые США принимают последние два года, направлены на замедление развития Пекином передовых технологий в военных целях.

