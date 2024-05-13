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Испания передаст Украине еще 40 танков Leopard
13.05.2024 21:30 MIGnews.com

Испания передаст Украине еще 40 танков Leopard

До конца июня в Украину из Испании должны прибыть первые 10 боевых танков из партии в 19 Leopard 2 A4.

Испания готовит новый пакет военной помощи в Украине. Его подготовка может быть завершена до 30 июня, пишет El Pais.
 
По словам источников издания, пакет помощи будет включать:

  • артиллерийские боеприпасы большого калибра,
  • легкие и тяжелые пулеметы,
  • защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,
  • бронированные машины пехоты,
  • противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,
  • первые 10 боевых танков из партии в 19 Leopard 2 A4.
Испанские компании также будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от дронов.
 
Отмечается, что военная помощь Украине будет направляться через НАТО. Именно Альянс будет координировать поставки из разных стран, заменив Контактную группу по Украине Рамштайн.

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