Испания передаст Украине еще 40 танков Leopard
До конца июня в Украину из Испании должны прибыть первые 10 боевых танков из партии в 19 Leopard 2 A4.
Испания готовит новый пакет военной помощи в Украине. Его подготовка может быть завершена до 30 июня, пишет El Pais.
По словам источников издания, пакет помощи будет включать:
- артиллерийские боеприпасы большого калибра,
- легкие и тяжелые пулеметы,
- защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,
- бронированные машины пехоты,
- противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,
- первые 10 боевых танков из партии в 19 Leopard 2 A4.
Отмечается, что военная помощь Украине будет направляться через НАТО. Именно Альянс будет координировать поставки из разных стран, заменив Контактную группу по Украине Рамштайн.