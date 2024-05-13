



Испания передаст Украине еще 40 танков Leopard

До конца июня в Украину из Испании должны прибыть первые 10 боевых танков из партии в 19 Leopard 2 A4.



Испания готовит новый пакет военной помощи в Украине. Его подготовка может быть завершена до 30 июня, пишет El Pais.



По словам источников издания, пакет помощи будет включать:

артиллерийские боеприпасы большого калибра,

легкие и тяжелые пулеметы,

защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,

бронированные машины пехоты,

противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,

первые 10 боевых танков из партии в 19 Leopard 2 A4.

Испанские компании также будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от дронов.Отмечается, что военная помощь Украине будет направляться через НАТО. Именно Альянс будет координировать поставки из разных стран, заменив Контактную группу по Украине Рамштайн.