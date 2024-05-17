



Россияне скупают Дубай. Потратили уже $6 млрд

После начала кровавой войны, развязанной Путиным в Украине, российский капитал довольно быстро стал убегать за пределы России. В частности, граждане России потратили не менее $6,3 млрд на покупку недвижимости в Дубае с начала войны в Украине, говорится в докладе исследовательской лаборатории EU Tax Observatory Парижской школы экономики.



А на начало 2024 года, россияне могли потратить $2,4 млрд на покупку недвижимости в Дубае, а еще $3,9 млрд граждане РФ инвестировали в покупку объектов на стадии возведения, в последнем случае был внесен только первый платеж в размере 10-20%, а финальная стоимость может быть значительно выше.



