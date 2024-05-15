Войска РФ использовали на Харьковщине новую тактику наступления, – ISW
Темп наступления войск Российской Федерации на севере Харьковской области, похоже, замедлился. Это может быть связано с применением новой тактики российских военных и значительными потерями со стороны их сил.
Эти выводы содержатся в свежем отчете Института изучения войны (ISW).
Он подтверждает, что российские войска предпочитают создание "буферной зоны" вблизи границы, объединяя плацдармы в Липцах и Волчанске, вместо глубокого проникновения на территорию Харьковской области.
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О том, что ситуация в Харьковской области постепенно стабилизируется, рассказали и несколько украинских военных чиновников.
Как отметили в ISW, информация из нескольких источников указывает на то, что российские войска используют новую тактику – небольшие штурмовые группы, состоящие из не более чем пяти человек, проникают на украинские позиции и затем объединяются в более крупные ударные группы. Однако такое применение небольших групп может привести к увеличению потерь среди российских военнослужащих и замедлению общего темпа наступления.
По словам начальника Генерального штаба Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича, только за последние сутки российские войска могли потерять до 1 740 солдат. ISW не может подтвердить эту цифру, но общее замедление наступления указывает на вероятные большие потери.
Если темпы операций останутся низкими, российские силы, вероятно, сконцентрируются на закреплении новых позиций и увеличении бокового выступления в Харьковской области, создав "буферную зону" в приграничной зоне, вместо продвижения вглубь области, как предполагалось ранее.
Ключевые выводы ISW за 14 мая:
- Темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области, похоже, замедлились за последние 24 часа, и характер российской наступательной активности в этом районе соответствует оценке ISW, что российские войска предпочитают создавать "буферную зону" в районе международной границы, а не более глубоко проникать в Харьковскую область.
- Кандидат главы России Владимира Путина на должность министра обороны России Андрей Белоусов изложил свои и Путина приоритеты для Министерства обороны (МО) России во время выступления в Совете Федерации 14 мая.
- Российские власти задержали заместителя министра обороны России, начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова 13 мая по обвинению в получении взятки в особо крупных размерах.
- Путин назначил бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева своими помощниками 14 мая, еще больше сбалансировав свой министерский кабинет на пятый срок.
- Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об "иностранных агентах" по российскому образцу 14 мая, на фоне длительных протестов против него в Тбилиси.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 14 мая заявил, что США заинтересованы в двустороннем соглашении с Украиной в сфере безопасности.
- Вероятно, что 14 мая украинские военные нанесли удар по российской железнодорожной линии в Волгоградской области.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Липцов, Волчанска, Сватово, Часов Яра, Авдеевки, Донецка и Крынок.
- По сообщениям, Министерство обороны (МО) России принуждает российских граждан и мигрантов к военной службе с помощью фальшивых вакансий, вероятно, в рамках продолжающейся криптомобилизации.
- Украинские чиновники продолжают прилагать усилия для возвращения принудительно депортированных украинских детей на подконтрольную Украине территорию из России.