



Войска РФ использовали на Харьковщине новую тактику наступления, – ISW

Темп наступления войск Российской Федерации на севере Харьковской области, похоже, замедлился. Это может быть связано с применением новой тактики российских военных и значительными потерями со стороны их сил.



Эти выводы содержатся в свежем отчете Института изучения войны (ISW).



Он подтверждает, что российские войска предпочитают создание "буферной зоны" вблизи границы, объединяя плацдармы в Липцах и Волчанске, вместо глубокого проникновения на территорию Харьковской области.



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О том, что ситуация в Харьковской области постепенно стабилизируется, рассказали и несколько украинских военных чиновников.



Как отметили в ISW, информация из нескольких источников указывает на то, что российские войска используют новую тактику – небольшие штурмовые группы, состоящие из не более чем пяти человек, проникают на украинские позиции и затем объединяются в более крупные ударные группы. Однако такое применение небольших групп может привести к увеличению потерь среди российских военнослужащих и замедлению общего темпа наступления.



По словам начальника Генерального штаба Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича, только за последние сутки российские войска могли потерять до 1 740 солдат. ISW не может подтвердить эту цифру, но общее замедление наступления указывает на вероятные большие потери.



Если темпы операций останутся низкими, российские силы, вероятно, сконцентрируются на закреплении новых позиций и увеличении бокового выступления в Харьковской области, создав "буферную зону" в приграничной зоне, вместо продвижения вглубь области, как предполагалось ранее.



Ключевые выводы ISW за 14 мая: