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Видеопортал между Ирландией и США закрыли
18.05.2024 03:30 MIGnews.com

Видеопортал между Ирландией и США закрыли

Не так давно (8 мая) в Дублине и Нью-Йорке были инсталлированы видео-линзы. Идея принадлежала мэру Дублина Дохи де Роште. Он хотел объединить людей по всему миру, создать некую инклюзивность, объединять технологии, инженерию и искусство. 

Первые пару дней прохожие устраивали танцевальные батлы играли в разные игры. Но потом подключилась драматургия жанра.

Жители Нью-Йорка стали показывать дублинцам “разные части тела”. Ирландцы в долгу не остались.

Всего через неделю городской совет Дублина приказал отключить видеопортал до лучших времен.

 

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