



Видеопортал между Ирландией и США закрыли

Не так давно (8 мая) в Дублине и Нью-Йорке были инсталлированы видео-линзы. Идея принадлежала мэру Дублина Дохи де Роште. Он хотел объединить людей по всему миру, создать некую инклюзивность, объединять технологии, инженерию и искусство.



Первые пару дней прохожие устраивали танцевальные батлы играли в разные игры. Но потом подключилась драматургия жанра.



Жители Нью-Йорка стали показывать дублинцам “разные части тела”. Ирландцы в долгу не остались.



Всего через неделю городской совет Дублина приказал отключить видеопортал до лучших времен.



