



Дизайнер о раке у принцессы Уэльской: дети переживают ад

Дизайнер Амайя Арриета, чью одежду носят принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта прокомментировала рак у их матери, принцессы Уэльской.



По данным The Telegraph, соответствующий комментарий она предоставила изданию People.



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"Я убита горем. Я думаю, они проходят через ад. Это действительно личное", - сообщила дизайнер.



По словам Арриеты, она была шокирована из-за диагноза у Кейт Миддлтон. Женщина тесно сотрудничает с королевской семьей после того, как узнала, что принцесса Уэльская выбирает для своих детей одежду ее бренда. По ее словам, она работает с няней детей Марией Терезой Борралло над нарядами для знаменательных событий.



"Часто это очень сжатые сроки. Мы бы сделали для них все… В конце концов дети всегда выглядят потрясающе", - отметила она.

