



ISW: РФ готовит наступление на Харьков, но захватить город не сможет

РФ активно формирует Северную группировку войск, объединяя элементы Ленинградского военного округа для планируемых операций на Белгородско-Харьковском направлении. Однако, несмотря на интенсивные усилия, у России недостаточно сил для успешного захвата таких крупных городов, как Харьков или Сумы.



Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого ссылаются на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца.



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Так, он утверждает, что российские военные продолжают перебрасывать в состав Северной группировки войск новые воинские части из 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа. Это включает в себя 30-й мотострелковый полк и 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, которые направляются в пределы Белгородской области с целью укрепления позиций в районе Харькова.



Аналитики также отмечают, что российские военные усилили воздушные, беспилотные и ракетные удары по приграничным регионам Украины, включая Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.



Несмотря на предупреждения украинских официальных лиц о возможной угрозе наступательной операции на Харьков, аналитики оценивают, что у России недостаточно сил для успешного захвата города. Тем не менее наступательные действия на Харьков и Сумы могут отвлечь и перебросить силы обороны Украины с других, более важных участков фронта, создавая временные выгоды для российских стратегических планов.