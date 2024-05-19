



Битва титанов: Усик и Фьюри определили абсолютного чемпиона мира

В ночь с 18-го на 19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялось грандиозное боксерское шоу "Ring of Fire", в котором определился абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.



В главном поединке вечера встретились украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).



Усик вышел на бой в качестве обладателя поясов WBA, WBO, IBF и второстепенного титула IBO. Фьюри защищал свой титул чемпиона WBC.



Абсолютным чемпионом мира в поединке 18 мая 2024 года стал украинец Александр Усик.







Как сообщал Mignews, последней пресс-конференции перед поединком между Усиком и Фьюри должна была состояться традиционная "битва взглядов". Однако британец игнорировал это событие - он смотрел на зрителей, радостно показывая свои мускулы, в то время как украинец не сводил глаз со своего оппонента.







Кстати, пояс WBC благословил сам Папа Римский Франциск, который с нетерпением ждал этого боя и должен был его смотреть.



Напомним, что изначально мегафайт должен был состояться 17 февраля, но был перенесен из-за рассечения над глазом у Фьюри.



37-летний Усик в своем предыдущем бою в августе 2023 года в польском Вроцлаве досрочно победил британца Даниеля Дюбуа в 9-м раунде. 35-летний Фьюри в октябре 2023 года одержал победу по очкам над бывшим бойцом UFC Франсисом Нганну из Камеруна.