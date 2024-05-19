



"Гнев, тревога, ярость" - словаки оценивают, что привело к стрельбе в Фицо

Лидер словацкой оппозиционной партии Михал Симецка, назвавший покушение на премьер-министра Роберта Фицо на этой неделе нападением на демократию, заявил в пятницу, что ему, его жене и ребенку угрожали смертью.



Его случай - не редкость, это показатель крайней политической и личной неприязни в Словакии и по всей Европе, которая стала фоном для покушения на Фицо, который все еще находится в реанимации, спустя два дня после того, как в него выстрелили с близкого расстояния.



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Такие словаки, как Любош Освальд, 41-летний член совета в городе Хандлова (Словакия), где произошла стрельба, считают, что трагедия, возможно, уже назревает после нескольких лет углубления раскола среди населения и токсичных политических дебатов.



"Так больше не может продолжаться: два соседа ненавидят друг друга за то, что у них не совпадают политические взгляды", - сказал он агентству Reuters возле торгового центра в городе, где нападавший, бывший охранник, произвел пять выстрелов в Фицо, когда тот приветствовал сторонников после выездного заседания кабинета министров.



"Это то, что я чувствую в местном совете. Люди пытаются разжечь эмоции и ненависть", - сказал Освальд.

