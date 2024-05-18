



Вооруженные грабители напали в Париже на ювелирный магазин "для звезд"

Французская полиция разыскивает вооруженных грабителей, которые напали на ювелирный магазин на одной из самых престижных улиц Парижа.



По сообщениям СМИ, целью ограбления стал эксклюзивный бутик Harry Winston, который сам себя называет "ювелир для звезд".



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Парижская полиция сообщила, что вооруженные грабители приехали и уехали на мотоциклах, открыв стрельбу на улице и не причинив никому вреда.



На видео, переданном телеканалом BFM-TV, видно, как люди, одетые в черное, уезжают на двух мотоциклах.



В субботу днем роскошный бутик был оцеплен полицейскими следователями.



Парижская прокуратура, контролирующая расследование, назвала местом ограбления авеню Монтень, где находится ослепительный магазин Harry Winston, но не подтвердила, что целью нападения был именно ювелирный магазин.



Ни полиция, ни прокуратура не сообщили, были ли у грабителей драгоценности, и если да, то какова их стоимость.



Это не первый случай ограбления магазина класса люкс. В 2015 году восемь человек были осуждены в связи с впечатляющим ограблением 2008 года, в ходе которого трое вооруженных людей похитили награбленное на сумму около 92 миллионов долларов.

