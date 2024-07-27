



На открытии Олимпиады флаг повесили вверх ногами

Париж открыл Олимпийские игры 2024 года, вывесив всемирно известный флаг турнира вверх ногами. Это событие ознаменовало завершение провальной церемонии открытия, омраченной проливным дождем.



Уникальный план Франции провести церемонию открытия на открытом воздухе, а не на стадионе, сегодня вечером с треском провалился, поскольку парижане, знаменитости, политики и королевские особы со всего мира были вынуждены прятаться от ужасного дождя.



И когда президент Эммануэль Макрон объявил о начале игр, олимпийский флаг был поднят на площади Трокадеро. Но зоркие зрители быстро заметили, что он знамя повесили впопыхах - и это стало финальным аккордом неудавшегося открытия.



Метеорологи, предсказавшие, что необычайно дождливая июльская погода станет “катастрофой” для церемонии на открытом воздухе, оказались правы.

