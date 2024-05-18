



В Украине заочно сообщили о подозрении директору ФСБ РФ и 20 генералам

Государственное бюро расследований Украины заочно сообщило о подозрении директору ФСБ РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и 20 генералам ФСБ.



ГБР собрало доказательства подрывной деятельности против Украины.



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По данным бюро, российские спецслужбы и лично Бортников разработал преступный план по подавлению протестов во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах. Целью была аннексия украинской территории под предлогом "гражданского противостояния".



Уточняется, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Украину в октябре 2013 года, чтобы провести инструктаж о разгоне митингов с максимальной жестокостью. Спустя два месяца командующий внутренними войсками МВД Украины по указанию россиян начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов Евромайдана.



Тогда же в Киев 13 прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ. Украинские правоохранители собирали видео, которые провоцировали социальные конфликты, после чего отчитывались ФСБ.



Одной из ключевых задач российской спецслужбы было недопущение Евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности НАТО.