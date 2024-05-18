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Польша намерена укрепить границы с РФ и Беларусью
18.05.2024 23:28 Алина Груднева

Польша намерена укрепить границы с РФ и Беларусью

Польша намерена укрепить свои границы с Россией и Беларусью, на что будет выделено 10 млрд злотых (около 2,55 млрд долларов).

По данным Bloomberg, об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск

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Разрабатывается план "Восточный щит". Он подразумевает новые укрепления и заборы, а также изменение рельефа местности и строительство специальных лесонасаждений вдоль 400-километровой сухопутной границы. 

"Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной во время мира и непроходимой во время войны", – подчеркнул Туск.

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