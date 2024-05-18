



Министр обороны Украины: РФ воспользовалась задержкой в поставках оружия

Украинские военные продолжают удерживать позиции в Харьковской области, несмотря на наступательные действия россиян.



Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу CNN.



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"Оружие поступает с опозданием, и россияне этим пользуются. Поставки задержались на полгода. Поэтому они и расширили фронт, чтобы не позволить нам воспользоваться этим оружием", - отметил он.



По словам Умерова, проводятся попытки эвакуировать гражданское население из пограничных городов Харьковской области, которые находятся под постоянными обстрелами.



"Мы также пытаемся эвакуировать из пограничных городов гражданское население. Следовательно, мы держим позиции", - отметил он.



Умеров подчеркнул, что Украина нуждается в средствах ПВО, артиллерии, БМП, боеприпасов и БТР.