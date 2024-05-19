



Трамп обманул своих избирателей, заявив что победил Байдена в Миннесоте

Дональд Трамп в пятницу ложно заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года в Миннесоте, и сказал, что победит в этом году в штате, который не голосовал за республиканского кандидата в президенты более 50 лет.



Во время выступления на ежегодном ужине Линкольна-Рейгана Республиканской партии Миннесоты в Сент-Поле Трамп повторил необоснованное утверждение о том, что последние президентские выборы, которые он проиграл демократу Джо Байдену, были запятнаны широкомасштабным мошенничеством.



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"Я знаю, что мы победили в Миннесоте в 2020 году", - сказал Трамп под аплодисменты. "Мы должны быть осторожны. Мы должны следить за этими голосами".



В преддверии президентского матча-реванша, который состоится 5 ноября, представители кампании Трампа публично и в частном порядке утверждают, что Трамп может победить Байдена в Миннесоте. Хотя победа в этом штате кажется возможной, имеющиеся опросы и политическая история штата указывают на то, что бывшему президенту предстоит нелегкая борьба.



Основные независимые опросы показывают, что Байден имеет небольшое, но постоянное преимущество в Миннесоте - обычно от 2 до 4 процентных пунктов. Представитель кампании Трампа не стал уточнять, планируют ли они направить ресурсы в этот штат.



В то время как сельские районы Миннесоты за последнее десятилетие склонились в сторону республиканцев, пригородные районы вокруг Миннеаполиса перешли на сторону демократов, что отражает более широкие общенациональные тенденции.

