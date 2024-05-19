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Немцев будут завлекать на выборы бесплатным пивом
19.05.2024 00:25 Алина Груднева

Немцев будут завлекать на выборы бесплатным пивом

В немецком Дуйсбурге граждан завлекают на выборы в Европарламент, которые стартуют 9 июня, бесплатным пивом.

По данным таблоида BILD, кружку напитка будут выдавать тем, кто проголосовал или подал заявку на голосование по почте.

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"Нам важно привлечь внимание к выборам подобными акциями и призвать людей голосовать", - сообщил глава городской администрации Мартин Мюррак.

Один из участков находится прямо в фирменном пабе пивоварни König Pilsener. Избирателям обещают выдавать безалкогольное пиво. 

По словам главы производственного совета компании Рудольфа Сикау, напиток такой же вкусный, как и алкогольный.

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