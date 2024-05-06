



"Морской бой" ГУРа: дрон Magura V5 поразил скоростной катер ЧФ РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины продолжает свой "морской бой": ночью 6 мая украинские разведчики из "Group 13" провели успешную операцию в бухте Узкая (район Черноморское) на территории временно оккупированного Крыма – морским дроном Magura V5 поражен скоростной катер ЧФ РФ.



Эту информацию подтвердило ГУР МОУ в своем Telegram-канале.



Страх перед украинскими атаками заставляет россиян прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова. К слову, партизаны говорят, что россияне топят баржи, чтобы прикрыть таким образом оставшиеся в Крыму корабли. А тем временем украинская разведка наносит удары по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах полуострова.







В украинской разведке также подчеркнули, что успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24.



Как известно, ранее с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".



В Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение российского судна "Коммуна" в Севастополе утром 21 апреля.



А еще Силы обороны Украины поразили ракетой "Нептун" корабль "Константин Ольшанский" – это украинский БДК, который 10 лет назад в 2014 году был захвачен российскими войсками во время аннексии Крыма.



Судно было на ремонте.

