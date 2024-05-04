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Британская разведка: РФ столкнется с большими потерями в Украине
04.05.2024 13:24 Алина Груднева

Британская разведка: РФ столкнется с большими потерями в Украине

В ближайшие два месяца Россия столкнутся с большими потерями на фронте в Украине.

Такой прогноз озвучили в британской разведки на фоне подготовки РФ наступательных операций.

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По данным оборонного ведомства Великобритании, в апреле среднее ежедневное количество потерь россиян убитыми и ранеными составляло 899.

"Вероятно, что уровень потерь России снова увеличится в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновляют наступательные операции в восточной Украине. Это следует за незначительным снижением тему операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки", - пояснили в разведке.

По словам аналитиков, общее число потерь с начала полномасштабного вторжения в Украину превышает у россиян 465 тысяч.

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