Новости » Политика
Блинкен встретился с главами МИД арабских стран: что обсуждали
18.05.2024 08:47 Алина Груднева

Блинкен встретился с главами МИД арабских стран: что обсуждали

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Эр-Рияде с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара и Палестинской автономии.

Об этом сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с террористической организацией "Хезболла".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Стороны обсудили послевоенное будущее Газы и ситуацию на Ближнем Востоке.

Блинкен представил арабским министрам видение США, которое включает прекращение огня в Газе, международное признание "палестинского государства", согласие Израиля на управление Газой Палестинской автономией, возвращение похищенных, продвижение нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, восстановления Газы, разоружение и "реинтеграция политического крыла ХАМАСа" и прочее.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы