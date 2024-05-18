



КНДР испытала новые баллистические ракеты

В субботу, 18 мая, Северная Корея провела очередное испытание новых баллистических ракет.



По данным Reuters, за испытаниями лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Согласно сообщениям северокорейских СМИ, тактические ракеты были созданы на основе технологий, позволяющих точно поражать цели.



В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря.