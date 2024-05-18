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КНДР испытала новые баллистические ракеты
18.05.2024 09:10 Алина Груднева

КНДР испытала новые баллистические ракеты

В субботу, 18 мая, Северная Корея провела очередное испытание новых баллистических ракет.

По данным Reuters, за испытаниями лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын. 

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Согласно сообщениям северокорейских СМИ, тактические ракеты были созданы на основе технологий, позволяющих точно поражать цели. 

В Южной Корее сообщили, что КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря. 

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