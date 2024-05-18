В военной академии в Питере прогремел взрыв: названа причина
В Военной академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге 17 мая прогремел взрыв.
По данным информационного агентства "Интерфакс", причиной послужил хранившийся в подвале снаряд времен Второй мировой.
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В результате взрыва пострадали семеро военных. Информация об их состоянии не разглашается.
Уточняется, что взрыв прогремел во время уборки в подвале, где хранился снаряд.