



Вынесен приговор мужчине, напавшему на дом Нэнси Пелоси

В США дали 30 лет тюрьмы мужчине, который ворвался в дом бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и напал на ее мужа.



По данным ВВС, разбирательство в суде Сан-Франциско длилось неделю.



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Дэвид ДеПейп признан виновным в нападении и попытке похищения федерального чиновника в 2022 году.



Прокуроры запрашивали 40 лет лишения свободы. По отдельным обвинениям мужчине грозит пожизненное заключение.



В 2022 году обвиняемый ворвался в дом Пелоси и накинулся на хозяина с молотком. Полицейские, прибывшие на вызов, повалили мужчину на землю. В результате нападения муж Пелоси получил перелом черепа, травмы руки и кисти.