



США выявили десятки организаций-спонсоров иранской армии

Соединенные Штаты ввели новые санкции почти в отношении 50 организаций и людей, которых они обвиняют в переведении миллиардов долларов для иранских вооруженных сил.



В заявлении Министерства финансов США говорится, что попавшие под санкции представляют собой “теневую банковскую сеть”, используемую Министерством обороны и материально-технического снабжения вооруженных сил Ирана (MODAFL) и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), оба из которых находятся под санкциями США.



По данным Казначейства, сеть помогла MODAFL и КСИР получить доступ к международной финансовой системе и обработать эквивалент миллиардов долларов с 2020 года.



“Соединенные Штаты принимают меры против обширной теневой банковской системы, используемой иранскими военными для отмывания миллиардов долларов нефтяных доходов и других незаконных доходов”, — говорится в заявлении заместителя министра финансов Уолли Адеймо.



Акция направлена ​​против десятков компаний-прикрытий в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​на Маршалловых островах, а также фирм, базирующихся в Иране и Турции.



Этот шаг замораживает любые их активы в США и вообще запрещает американцам иметь с ними дело. Те, кто участвует в определенных сделках с ними, также рискуют подвергнуться санкциям.











