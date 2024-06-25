Новости » Новости США
Американский подводный дрон Manta Ray был обнаружен при помощи Google Maps
25.06.2024 16:37 MIGnews.com

Американский подводный дрон Manta Ray был обнаружен при помощи Google Maps

Пользователи Google Maps нашли на картах фото подводного дрона Manta Ray. До сих пор американцы держали в строгом секрете подробную информацию об аппарате.

Дрон находится на военно-морской базе Порт-Уэнеме (к северу от Лос-Анджелеса) в Калифорнии и в течение последних нескольких месяцев проходил там испытания. Беспилотник является разработкой американской оборонной компании Northrop Grumman.

Благодаря снимкам Google Maps теперь известно, что размах крыльев Manta Ray составляет почти 14 метров, а длина — 10 метров.

Особенность этого высокотехнологичного подводного аппарата в том, что он использует плавучесть воды для передвижения, может оставаться неподвижным на морском дне, а также перевозить тяжелые грузы.

Дрон легко разбираем на части, а это значит, что он также прост в транспортировке.

Основной целью проекта была разработка беспилотного подводного оружия, обладающего особо большой дальностью действия.

Manta Ray может быть оснащен ядерным оружием, имеет дальность “полета” почти 10 000 километров и максимальную скорость почти 190 километров в час.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы