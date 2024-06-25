



Американский подводный дрон Manta Ray был обнаружен при помощи Google Maps

Пользователи Google Maps нашли на картах фото подводного дрона Manta Ray. До сих пор американцы держали в строгом секрете подробную информацию об аппарате.



Дрон находится на военно-морской базе Порт-Уэнеме (к северу от Лос-Анджелеса) в Калифорнии и в течение последних нескольких месяцев проходил там испытания. Беспилотник является разработкой американской оборонной компании Northrop Grumman.



Благодаря снимкам Google Maps теперь известно, что размах крыльев Manta Ray составляет почти 14 метров, а длина — 10 метров.



Особенность этого высокотехнологичного подводного аппарата в том, что он использует плавучесть воды для передвижения, может оставаться неподвижным на морском дне, а также перевозить тяжелые грузы.



Дрон легко разбираем на части, а это значит, что он также прост в транспортировке.



Основной целью проекта была разработка беспилотного подводного оружия, обладающего особо большой дальностью действия.



Manta Ray может быть оснащен ядерным оружием, имеет дальность “полета” почти 10 000 километров и максимальную скорость почти 190 километров в час.