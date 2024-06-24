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Мэр Лос-Анджелеса: наш город не станет оплотом антисемитизма
24.06.2024 11:40 Алина Груднева

Мэр Лос-Анджелеса: наш город не станет оплотом антисемитизма

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс резко осудила пропалестинских демонстрантов, которые устроили столкновения возле синагоги Адас Тора.

Она назвала действия протестующих отвратительными. 

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"Отвратительные действия, блокирование доступа к месту богослужения недопустимы. Я хочу дать понять, что Лос-Анджелес не станет оплотом антисемитизма и насилия", - сказала она.

Напомним, что десятки пропалестинских протестующих собрались у синагоги и вступили в столкновение с произраильскими демонстрантами. На одном из видео зафиксировали момент, как мужчина избивает еврейку.

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