Новости » Политика
США приглашают министров иностранных дел Израиля и арабских стран на саммит НАТО
28.06.2024 08:45 MIGnews.com

США приглашают министров иностранных дел Израиля и арабских стран на саммит НАТО

Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце, сообщает Financial Times.

"Генеральный секретарь Столтенберг пригласил глав государств и правительств всех 32 союзников, а также лидеров наших индо-тихоокеанских партнеров", - пишет газета, ссылаясь на заявление официального представителя НАТО.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

К индо-тихоокеанским партнерам относятся Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы