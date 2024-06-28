



США приглашают министров иностранных дел Израиля и арабских стран на саммит НАТО

Соединенные Штаты пригласили министров иностранных дел Израиля и нескольких арабских стран на саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне в следующем месяце, сообщает Financial Times.



"Генеральный секретарь Столтенберг пригласил глав государств и правительств всех 32 союзников, а также лидеров наших индо-тихоокеанских партнеров", - пишет газета, ссылаясь на заявление официального представителя НАТО.



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К индо-тихоокеанским партнерам относятся Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.



