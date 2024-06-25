



Трамп рекомендует смотреть фильм о сексуальном насилии ХАМАСа

Бывший президент США Дональд Трамп призвал людей посмотреть фильм Шерил Сэндберг Screams Before Silence, в котором 7 октября было задокументировано сексуальное насилие со стороны ХАМАС. Об этом он заявил в своем посте в социальной сети Truth Social.



Трамп написал, что этот документальный фильм "невероятно трудно смотреть, потому что, к сожалению, в нем наглядно показаны смерть и разрушение, которые организовал ХАМАС".



"Мы требуем, чтобы все заложники, захваченные 7 октября в Израиле и удерживаемые в Газе, были немедленно освобождены, включая восемь американцев и граждан более двадцати других стран, чтобы война могла закончиться", - добавил он.

