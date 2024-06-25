



Россия и Беларусь попали в список стран торгующих людьми

Пресслужба Госдепа обнародовала обновленный список стран-спонсоров торговли людьми. В команде пополнение. Теперь в списке находятся Россия и Беларусь.



"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", - говорится в сообщении.



В частности, в список включены - Афганистан, Беларусь, Мьянма, Китай, Куба, Эритрея, Иран, КНДР, Россия, Южный Судан, Судан, Сирия и Туркменистан.