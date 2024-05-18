



Зеленский оценил возможность повторного наступления РФ на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у России недостаточно сил для наступления на Киев, подобного тому, что было в 2022 году.



Такое заявление он сделал в интервью информационному агентству AFP.



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По словам украинского лидера, россияне хотят атаковать Харьков, но осознают, что это будет тяжело.



"Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться", - пояснил Зеленский наступательные действия ВС РФ на Харьковском направлении.



По его словам, Украина и союзники должны демонстрировать России силу. В связи с продолжающимися атаками Зеленский призвал союзников развернуть две батареи ЗРК Patriot, чтобы защитить Харьковскую область.



"Они, как звери... Если они почувствуют где-то слабость в этом направлении, они будут давить", - подчеркнул он.



Также Зеленский напомнил, что у Украины есть только четверть необходимой ПВО для защиты. Более того, страна нуждается в 120-130 современных самолетах, чтобы у РФ не было преимущества в воздухе.