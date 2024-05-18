



Украина просила у США разрешения наносить удары по объектам в РФ, - СМИ

Украина просила Белый дом разрешить использование американского оружия для ударов по военным объектам на территории России.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



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Уточняется, что соответствующий запрос Украина сделала на прошлой неделе. В США такую возможность рассматривают.



Возможный положительный ответ от Вашингтона будет означать серьезное изменение политики США в отношении войны.