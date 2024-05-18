Украина просила у США разрешения наносить удары по объектам в РФ, - СМИ
Украина просила Белый дом разрешить использование американского оружия для ударов по военным объектам на территории России.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Уточняется, что соответствующий запрос Украина сделала на прошлой неделе. В США такую возможность рассматривают.
Возможный положительный ответ от Вашингтона будет означать серьезное изменение политики США в отношении войны.