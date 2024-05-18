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В Курдистане схвачен "правая рука" главаря ИГИЛ
18.05.2024 09:25 Алина Груднева

В Курдистане схвачен "правая рука" главаря ИГИЛ

В иракском Курдистане арестован "правая рука" ликвидированного в 2019 году главаря террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. 

Об этом сообщает Kurdistan TV.

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Имя террориста не раскрывается.

Главарь ИГИЛ Аль-Багдади более 15 лет находился в международном розыске. До ИГИЛа он был членом Аль-Каиды.

В 2014 году он объявил о начале халифата после того, как террористы взяли под контроль Мосул. Аль-Багдади был ликвидирован в сирийском Идлибе.

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