В Курдистане схвачен "правая рука" главаря ИГИЛ
В иракском Курдистане арестован "правая рука" ликвидированного в 2019 году главаря террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.
Об этом сообщает Kurdistan TV.
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Имя террориста не раскрывается.
Главарь ИГИЛ Аль-Багдади более 15 лет находился в международном розыске. До ИГИЛа он был членом Аль-Каиды.
В 2014 году он объявил о начале халифата после того, как террористы взяли под контроль Мосул. Аль-Багдади был ликвидирован в сирийском Идлибе.