



В ГУР рассказали, как много у РФ ракет и как быстро она их производит

На сегодня Российская Федерация имеет на своем вооружении примерно 270 единиц крылатых ракет ЗМ-14 "Искандер", и производит до 40 таких ракет ежемесячно.



Такие цифры назвали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины на запрос, поданный АрмияInform.



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Так, по данным украинской разведки по состоянию на конец апреля, на вооружении российской армии находятся:

около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". Их темпы производства - до 10 единиц в месяц;

около 400 единиц крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М". Темпы производства также до 10 единиц в месяц;

около 270 единиц "Калибров". Темпы производства - от 30 до 40 единиц в месяц;

около 45 единиц управляемых авиационных ракет Х-69. Темпы производства - от 1 до 3 в месяц.

В то же время в ГУР обратили внимание, что уже длительный период РФ не применяла против Украины крылатые ракеты "Калибр". В последний раз враг их использовал во время массированного обстрела 27 апреля. Тогда же противовоздушная оборона уничтожила:

8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

6 крылатых ракет "Калибр".

По состоянию на начало апреля представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что на вооружении врага около 260 "Калибров".