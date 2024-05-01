В ГУР рассказали, как много у РФ ракет и как быстро она их производит
На сегодня Российская Федерация имеет на своем вооружении примерно 270 единиц крылатых ракет ЗМ-14 "Искандер", и производит до 40 таких ракет ежемесячно.
Такие цифры назвали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины на запрос, поданный АрмияInform.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
Так, по данным украинской разведки по состоянию на конец апреля, на вооружении российской армии находятся:
- около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". Их темпы производства - до 10 единиц в месяц;
- около 400 единиц крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М". Темпы производства также до 10 единиц в месяц;
- около 270 единиц "Калибров". Темпы производства - от 30 до 40 единиц в месяц;
- около 45 единиц управляемых авиационных ракет Х-69. Темпы производства - от 1 до 3 в месяц.
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".