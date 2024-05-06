



Глава МАГАТЭ посетит Иран

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Иран, где выступит на конференции и встретится с официальными лицами для переговоров по ядерной программе Тегерана.



В частности, он выступит с речью на первой в Иране Международной конференции по ядерной науке и технологиям.



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Мероприятие продлится три дня, начиная с 6 мая. Оно будет проводиться в Исфахане, где находится завод по обогащению урана в Натанзе и где в прошлом месяце были нанесены удары, приписываемые Израилю.



Гросси собирается встретиться с иранскими официальными лицами, в том числе с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.



В последний раз глава МАГАТЭ посещал Иран в марте 2023 года.