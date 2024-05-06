Новости » Политика
Глава МАГАТЭ посетит Иран
06.05.2024 11:14 Алина Груднева

Глава МАГАТЭ посетит Иран

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Иран, где выступит на конференции и встретится с официальными лицами для переговоров по ядерной программе Тегерана.

В частности, он выступит с речью на первой в Иране Международной конференции по ядерной науке и технологиям.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Мероприятие продлится три дня, начиная с 6 мая. Оно будет проводиться в Исфахане, где находится завод по обогащению урана в Натанзе и где в прошлом месяце были нанесены удары, приписываемые Израилю.

Гросси собирается встретиться с иранскими официальными лицами, в том числе с руководителем Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

В последний раз глава МАГАТЭ посещал Иран в марте 2023 года.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы