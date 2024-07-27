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Трамп: США должны стереть Иран "с лица земли", если он будет убит Ираном
27.07.2024 05:30 MIGnews.com

Трамп: США должны стереть Иран "с лица земли", если он будет убит Ираном

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "уничтожить" Иран, если он будет убит агентами Исламской Республики.

Кандидат в президенты от Республиканской партии сделал это на своей социальной медиаплатформе Truth Social, где он разместил комментарии вместе с роликом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Если они действительно "убьют президента Трампа", что всегда возможно, я надеюсь, что Америка уничтожит Иран, сотрет его с лица Земли. Если этого не произойдет, американские лидеры будут считаться бессердечными трусами!" написал Трамп.
 

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