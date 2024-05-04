



ISW: РФ, вероятно, прибегает к геноциду на оккупированных территориях Украины

РФ ограничивает рождаемость в оккупированной части Луганской области, что является нарушением статьи Конвенсии о геноциде.



Об этом говорится в отчете американского института изучения войны.



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В ISW сослались на отчет главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, который сообщил, что с 6 мая в больницах оккупированной области угрожают отобрать новорожденных детей у матерей, если хотя бы один из родителей не сможет доказать, что у него его гражданство РФ.



По словам аналитиков, в случае, если это правда, действия россиян нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".