ISW: РФ, вероятно, прибегает к геноциду на оккупированных территориях Украины
РФ ограничивает рождаемость в оккупированной части Луганской области, что является нарушением статьи Конвенсии о геноциде.
Об этом говорится в отчете американского института изучения войны.
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В ISW сослались на отчет главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, который сообщил, что с 6 мая в больницах оккупированной области угрожают отобрать новорожденных детей у матерей, если хотя бы один из родителей не сможет доказать, что у него его гражданство РФ.
По словам аналитиков, в случае, если это правда, действия россиян нарушают статью II(d) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как "введение мер, направленных на предотвращение рождения в группе".