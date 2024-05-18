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США призвали к бдительности во всем мире в преддверии ЛГБТ-прайдов
18.05.2024 08:08 Алина Груднева

США призвали к бдительности во всем мире в преддверии ЛГБТ-прайдов

Госдепартамент США объявил тревогу во всем мире из-за возможности терактов и атак в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

"Из-за возможности террористических атак или насильственных действий против граждан и интересов США Госдепартамент советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность", - сказано в заявлении.

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Соответствующее предупреждение было сделано за две недели до начала Месяца гордости в США.

По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, представители ЛГБТК+ продолжают сталкиваться с "коварными формами дискриминации" в мире.

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