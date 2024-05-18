



РФ всегда будет угрозой для НАТО, - генерал

Россия всегда будет представлять угрозу НАТО, в том числе, после войны в Украине.



По данным Atlantic Council, такое заявление сделал Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.



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"Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса. Запад будет иметь большую российскую проблему на долгие годы", - предупредил он.



По словам генерала, сейчас российских военных в Украине гораздо больше, чем в начале полномасштабной войны.



"Многие войска не настолько качественные, много используемой техники устарела: она отремонтирована, но базируется на старой модели", - добавил генерал.