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США и Иран провели переговоры по Ближнему Востоку
18.05.2024 08:16 Алина Груднева

США и Иран провели переговоры по Ближнему Востоку

США и Иран провели непрямые переговоры относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники. 

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Уточняется, что переговоры были проведены в Омане 14 мая. В них участвовал советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и заместитель специального представителя США по Ирану.

В ходе непрямых переговоров обсуждалось недопущение эскалации на Ближнем Востоке. 

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