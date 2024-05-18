



США и Иран провели переговоры по Ближнему Востоку

США и Иран провели непрямые переговоры относительно ситуации на Ближнем Востоке.



Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на свои источники.



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Уточняется, что переговоры были проведены в Омане 14 мая. В них участвовал советник Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и заместитель специального представителя США по Ирану.



В ходе непрямых переговоров обсуждалось недопущение эскалации на Ближнем Востоке.