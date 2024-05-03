



Помощь США помогла ВСУ укрепить линию обороны, – Кирби

Украинские защитники усилили оборонительные позиции на поле боя благодаря военной помощи от США и поставкам оружия, которые украинцы так долго ждали. Впрочем, его недостаток ощущается и особенно остро у украинских сил на Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои.



Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга в пятницу, 3 мая.



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По его словам, украинские силы уже активно используют полученную помощь для улучшения своих оборонительных позиций, "чтобы привести оборонные линии в лучшую форму".



"В настоящее время это является нашим приоритетом, первоочередной задачей, особенно на Донбассе, где они (ВСУ – ред.) потеряли часть территории на Авдеевском направлении из-за отсутствия поддержки от Соединенных Штатов в течение полугода, которая теперь начинает поступать", – сказал советник Белого дома, и подчеркнул, что решение о дальнейшем использовании предоставленной поддержки и возможном ее применении в контрнаступательных операциях будет приниматься украинской стороной.

