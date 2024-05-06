



Медведев о призывах к отправке западных войск в Украину: наступит катастрофа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призывы к отправке западных войск в Украину.



"Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши", - возмутился он.



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По словам Медведева, они призывают активно применять свое ракетное оружие Украиной по всей территории России.



"Отправка своих войск на территорию Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа", - добавил он.



Медведев добавил, что именно поэтому Генштаб РФ начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.