



РФ проведет учения по применению ядерного оружия недалеко от Украины

Президент РФ Владимир Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия недалеко от границы с Украиной.



Об этом сообщили в министерстве обороны России.



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"Генштабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", - сказано в сообщении.



Уточняется, что такие учения направлены на "поддержание готовности личного состава и техники" частей применения нестратегического ядерного оружия для "реагирования".



"Учение будет проводиться в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — добавили в МО РФ.



