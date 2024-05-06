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РФ проведет учения по применению ядерного оружия недалеко от Украины
06.05.2024 11:04 Алина Груднева

РФ проведет учения по применению ядерного оружия недалеко от Украины

Президент РФ Владимир Путин поручил провести учения по применению тактического ядерного оружия недалеко от границы с Украиной.

Об этом сообщили в министерстве обороны России.

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"Генштабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", - сказано в сообщении.

Уточняется, что такие учения направлены на "поддержание готовности личного состава и техники" частей применения нестратегического ядерного оружия для "реагирования".

"Учение будет проводиться в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — добавили в МО РФ.

 

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