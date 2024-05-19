



Усик стал абсолютным чемпионом мира: видео боя

Украинец Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.



Бой Усик – Фьюри начался в аравийской столице после презентации поединка культовым конферансье Майклом Баффером в 01:40. Перед боем украинец и британец контролировали все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC, так что на кону был титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Поединок длился все 12 раундов.



