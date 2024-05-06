



РФ наращивает инфоатаки на высшее руководство ЕС из-за Украины

Кремль увеличивает масштаб информационных атак на высшее руководство Евросоюза.



Так, по данным Eu vs Disinfo, за последние 6-9 месяцев наблюдается значительный рост фейковых сообщений о президенте Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и высоком представителе ЕС Жозепе Борреле.



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Среди обнаруженных заголовков – такие, как "Урсула фон дер Ляйен финансирует прокси-войну в Украине" или "Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в изменении климата".



Кроме того, всплеск дезинформации включает насмешливые карикатуры, изображающие Борреля в образе Йозефа Геббельса, а также фабрикацию статей на сайтах-двойниках достоверных СМИ, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



Недавно кампания против Борреля получила новый импульс после выхода его книги "Европа между двумя войнами". Пропагандисты распространяли заявления о том, что Боррель "признает провал политики ЕС" или "Боррель признал, что ЕС находится в состоянии войны с Россией".