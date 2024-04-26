



США не будут применять санкции к подразделениям ЦАХАЛа

Согласно сообщению ABC News, Вашингтон не будет вводить санкции, которые он рассматривал в отношении израильских военных и полицейских подразделений, предположительно совершивших нарушения прав человека в отношении палестинцев, включая батальон "Нецах Иегуда".



Хотя администрация Байдена установила, что Армия обороны Израиля совершила "грубые нарушения прав человека" против палестинцев в Иудее и Самарии, согласно докладу, соответствующие батальоны сохранят право на военную помощь США.



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Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился оценкой в письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, сообщает ABC, в котором он написал, что эта позиция "не приведет к задержке доставки какой-либо помощи США, и Израиль сможет получить всю сумму ".

