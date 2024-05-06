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В британской разведке подсчитали число кадыровцев, воюющих против Украины
06.05.2024 21:30 Алина Груднева

В британской разведке подсчитали число кадыровцев, воюющих против Украины

На территории Украины в составе ВС РФ воюют около девяти тысяч кадыровцев в чеченских подразделениях.

Об этом сообщила британская разведка в ежедневном отчете.

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По данным Минобороны Британии, чеченские подразделения охраняют тыл россиян.

Они были туда отведены после того, как понесли значительные потери в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитики не исключили, что чеченский спецназ несет основную тяжесть боевых действий на фронте, в то время, как большая часть кадыровцев продолжает операции в тылу.

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