Новости » Политика
В Москве скончался посол Гонудраса
19.05.2024 11:55 MIGnews.com

В Москве скончался посол Гонудраса

Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо внезапно скончался в Москве. Предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.

Тело посла вчера около десяти вечера нашла сотрудница посольства в квартире в Замоскворечье, где проживал посолчиновник. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание.

Эльвир Сальгадо находился на руководящем посту в Москве с 2022 года. Президент Гондураса Сиомара Кастро уже выразила соболезнования по поводу смерти дипломата.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы