



В Москве скончался посол Гонудраса

Посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо внезапно скончался в Москве. Предварительно, причиной смерти стало заболевание печени.



Тело посла вчера около десяти вечера нашла сотрудница посольства в квартире в Замоскворечье, где проживал посолчиновник. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Сальгадо находился дома один и внезапно потерял сознание.



Эльвир Сальгадо находился на руководящем посту в Москве с 2022 года. Президент Гондураса Сиомара Кастро уже выразила соболезнования по поводу смерти дипломата.

