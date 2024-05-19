



Алиев и Раиси провели совместную церемонию открытия плотины на Араксе

Президент Ирана Ибрагим Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев также провели двустороннюю встречу перед посещением церемонии открытия плотины.



Плотина Гыз-Каласи, расположенная в 220 км к северо-востоку от Тебриза, построена на реке Аракс на совместной границе между Ираном и Азербайджанской Республикой. Река Аракс длиной 1072 км является пограничной рекой между Ираном, Азербайджанской Республикой, Арменией и Турцией.



Крупнейший совместный водный проект Ирана и Азербайджанской Республики будет сдан в эксплуатацию на церемонии, в которой примут участие президенты двух стран, заявил Али Акбар Мехрабян.



Обе страны имеют общую границу протяженностью 450 км с рекой Аракс, а плотина под названием “Хода Афарин” была введена в эксплуатацию несколько лет назад для совместной эксплуатации этой реки, заявил в воскресенье министр энергетики Ирана.



Сейчас на этой реке построена еще одна плотина, а именно Гыз-Каласи, сообщил Али Акбар Мехрабян.



Плотина Киз-Каласи регулирует 2 миллиарда кубических метров воды в год, отметил Мехрабян, добавив, что две иранские провинции Ардебиль и Восточный Азербайджан снабжаются большим объемом воды из плотины.



