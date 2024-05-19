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Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае
19.05.2024 12:32 MIGnews.com

Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

19 мая, в 12:50 местного времени, на перегоне Красноярск Восточный — Сорокино двухпутного электрифицированного участка Красноярск Восточный — Уяр Красноярской железной дороги, произошел сход вагонов грузового поезда. 


Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших нет, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
 
Движение поездов по перегону временно приостановлено.
 

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