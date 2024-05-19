



Грузовой поезд сошел с рельсов в Красноярском крае

19 мая, в 12:50 местного времени, на перегоне Красноярск Восточный — Сорокино двухпутного электрифицированного участка Красноярск Восточный — Уяр Красноярской железной дороги, произошел сход вагонов грузового поезда.



Грузовой поезд сошёл с рельсов в Красноярском крае



По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент около 13 часов местного времени (09:00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги.



Причины аварии не уточняются. pic.twitter.com/xPiMQRuQA4 — SVTV NEWS (@svtv_news) May 19, 2024

Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших нет, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.Движение поездов по перегону временно приостановлено.