



Резко повысились мировые цены на кофе: есть ли угроза для покупателей

Мировые цены на кофе из-за проблем с производством достигли самого высокого уровня за последние 45 лет.



Согласно отчету Международной организации кофе, кофе сорта робуста подорожал на 16,8% - до $1,93 за фунт.



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В свою очередь, стоимость других сортов возросла на 14,8 - до 17,8%. Аналитики поясняют такой резкий рост цен из-за опасений на рынке по поводу снижения уровня урожайности во Вьетнаме на фоне засухи.



В организации все же успокаивают потребителей, что цены на арабику не так взлетели.

